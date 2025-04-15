Суд приговорил к 5,5 года колонии четверых журналистов за сотрудничество с ФБК
Нагатинский суд Москвы приговорил к 5,5 года колонии четверых журналистов по делу о сотрудничестве с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом 15 апреля сообщил источник «Известий» в суде.
Речь идет о журналистах издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Артеме Кригере и Антонине Фаворской (Кравцовой), продюсере новостной службы агентства Reuters Константине Габове и работавшей с Associated Press видеожурналисте Сергее Карелине. Отмечается, что они принимали участие в подготовке фото- и видеоматериалов для ФБК.
При этом прокурор просил назначить им по 5 лет 11 месяцев лишения свободы.
Источник «Известий» 3 апреля сообщил о задержании отца Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) Михаила задержали по подозрению в финансировании экстремистской организации.
9 июня 2021 года Мосгорсуд признал некоммерческую организацию ФБК экстремистской. На территории РФ ее деятельность запрещена.