В ХАМАС заявили об атаке Израиля на место содержания заложника с гражданством США
Палестинское движение ХАМАС потеряло связь с конвоирами, которые охраняли израильского заложника с гражданством США, место его содержания подверглось удару. Об этом 15 апреля сообщили представители военного крыла ХАМАС.
«Мы сообщаем, что потеряли связь с группой, охраняющей солдата Идена Александра», — указано в Telegram-канале.
В ХАМАС отметили, что место его содержания подверглось бомбардировке со стороны Израиля. Кроме того, палестинское движение в настоящее время пытается с связаться с группой.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибли более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.