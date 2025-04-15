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Рютте заявил о нежелании вмешиваться в мирный процесс на Украине

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не будет комментировать ход мирного процесса на Украине. Об этом он сообщил 15 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса, потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс», — сказал Рютте.

Он отметил, что поддерживает стремление президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию. Генсек НАТО добавил, что переговоры по дипломатическому разрешению конфликта на Украине идут нелегко.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мирное соглашение по Украине, которое обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, пока не имеет четких очертаний, но Москва определенно будет двигаться в этом направлении.

Газета Berliner Zeitung 5 апреля сообщила, что Евросоюз (ЕС) всеми силами противодействует процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. В качестве примера такого поведения европейских политиков издание привело планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворческого контингента на подконтрольные Киеву территории.

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