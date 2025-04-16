«VK Доска» улучшила функционал для работы с виртуальным рабочим пространством

Сервис для совместной работы «VK Доска» улучшил функционал для работы с виртуальным рабочим пространством. Об этом сообщили «Известиям» в VK 16 апреля.

Там уточнили, что пользователи могут работать с обновленным редактором таблиц и фигур, новыми шаблонами, а также расширенными настройками приватности. При этом производительность сервиса выросла в три раза благодаря увеличению быстродействия доски для сценариев с большим количеством объектов.

«Редактор для работы с таблицами теперь позволяет заливать ячейки цветом, добавлять и форматировать текст и перемещать столбцы и строки. Расширенные настройки приватности и возможность делиться правами только на просмотр помогут избежать нежелательных правок и сохранить целостность проектов. Пользователям стал доступен новый режим просмотра в формате презентаций для демонстрации идей», — отметили в VK.

Изменилась работа с графическими элементами в виде стрелок: пользователи теперь могут изменять их изгиб и прикреплять к ним текст. Вместе с тем в сервисе можно использовать обновленный список шаблонов для эффективной работы с идеями и проектами, включая SWOT-анализ, Canvas бизнес-модели, приоритизация задач, построение структуры организации, таймлайн, Agile Roadmap, диаграмма Ганта, CJM и традиционные крестики-нолики.

О запуске российского сервиса для совместной работы — замены Miro — сообщалось 19 августа 2024 года. Пользователям доступно виртуальное интерактивное пространство, где они могут создавать масштабируемые «умные» доски со стикерами и фигурами.