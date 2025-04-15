Больше 5,5 тыс. пожаров произошло в Приморье с начала 2025 года
С начала 2025 года в Приморском крае произошло больше 5,5 тыс. пожаров. Погибли 65 человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество возгораний выросло на 45%. В основном пожары происходят в результате неосторожности при курении. Также источниками пожаров становятся неисправные обогреватели, газовое и печное оборудование. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В числе погибших — один ребенок. Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности и установить в доме пожарный извещатель.
В Свердловской области 14 апреля пожар произошел в частном доме в Ревде. Погибли мужчина и женщина, пострадал ребенок.