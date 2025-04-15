Сезон навигации стартовал на реке Бурее в Амурской области
Навигация открылась на реке Бурее и ее притоках в Амурской области с 15 апреля. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на государственную инспекцию маломерных судов.
По предварительным данным, с 1 мая сезон навигации откроется на реках Зея, Амур, Селемджа, Нюкжа, а также их притоках. Выход судов на Бурейском и Нижне-Бурейском водохранилищах будет разрешен с 15 мая, на Зейском водохранилище — с 1 июня.
Судовладельцам напоминают, что перед началом сезона необходимо убедиться в исправности мотора судна, целостности его корпуса, наличии спасательных средств. Кроме того,следует обновить судовой билет и удостоверение на право управления маломерным судном, если сроки действия документов истекли.
На Камчатке сезон навигации начали открывать с 12 апреля. Выход судов разрешен в Елизовском районе, Мильковском и Вилючинском округах, а также Петропавловске-Камчатском.