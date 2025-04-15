Политолог заметил в действиях и словах Трампа баланс в сторону России

Слова президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России направлены в большей мере внутрь Соединенных Штатов. Такое мнение ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал во вторник, 15 апреля.

Он отметил, что американскому лидеру нужно сохранять очень тонкий баланс.

«С одной стороны, нужно показать себя жестким политиком в отношении России. Потому что многие «ястребы» его критикуют за то, что он сливает национальные интересы США, пытаясь договориться с русскими. С другой стороны, в реальности мы видим по этим раундам переговоров, как Вашингтон хочет выйти из украинского конфликта», — сказал специалист в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политолога, эта риторика является и попыткой показать жесткость внутри США, и оказать давление на РФ.

«Но мы видим, что на фоне этой торговой войны, которую Трамп устроил со всем остальным миром, Россия не попала под пошлины. Потому что экономической взаимозависимости между США и Россией практически нет. И так мы уже под санкциями. Одновременно с этим Вашингтон пытается договориться с Москвой. Поэтому, скорее всего, это надо воспринимать как слова, которые адресованы на внутреннюю аудиторию», — добавил он.

Он добавил, что пока разговоры о введении новых санкций — это только слова.

«А в реальности мы видим желание Соединенных Штатов нормализовать отношения с Россией в экономической сфере», — заключил Блохин.

В этот же день газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что команда Трампа обсуждает планы по введению новых санкций против России, сообщается на сайте kp.ru.

По данным издания, минфин и Госдепартамент США уже занимаются вопросом ужесточения антироссийских санкций, передает НСН.

Накануне демократы в палате представителей Соединенных Штатов представили законопроект, который должен оказать давление на администрацию Трампа и поддержать Украину, передает RT. По данным агентства Reuters, закон должен обеспечить финансирование безопасности и восстановление страны, а также ввести жесткие рестрикции против РФ.