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Эксперт оценил эффективность импортозамещения в финансовом секторе России

Эксперт Харитонов: импортозамещение в финсекторе показало положительную динамику
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Импортозамещение в финансовом секторе России показывает устойчивую положительную динамику, рассказал «Известиям» 15 апреля первый заместитель генерального директора IT-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

«Отрасль уже прошла этап адаптации и вышла на траекторию системного развития. Многие ключевые IT-решения, включая автоматизированные банковские системы (АБС), уже показали свою эффективность в контуре заказчиков. Сегодня российские IT-компании предлагают высокотехнологичные продукты, основное преимущество которых заключается в независимости от западных вендоров. Все процессы, связанные с обслуживанием и технической поддержкой таких систем, стали оперативнее и доступнее», — уточнил он.

По его словам, успешно внедрены в периметр клиентов решения в области автоматизации финансовых операций, аналитики и клиентских сервисов. Однако в некоторых сферах всё еще сохраняются трудности. В пример эксперт привел проектирование микроэлектроники и создание узкоспециализированного промышленного программного обеспечения (ПО).

«Сейчас в стране нет полностью отечественной платформы, которая бы позволяла разрабатывать современные микрочипы — «сердце» для электронной техники — на всех этапах, от идеи до готового проекта», — отметил Харитонов.

При этом он рассказал, что российские компании тем не менее уже продемонстрировали свою эффективность и способность разрабатывать высококачественные программные решения, часто не уступающие, а порой и превосходящие зарубежные аналоги.

«Это стало возможным благодаря многолетнему опыту работы с иностранными продуктами, который лег в основу собственных разработок. Оживление рынка подтверждает динамика единого реестра российского ПО (ЕРРП): за последний год 80% разработчиков вошли в него впервые, получив официальное признание», — объяснил Харитонов.

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Он предположил, что в ближайшей перспективе финансовым организациям станут доступны более зрелые решения в сфере искусственного интеллекта, автоматизации бизнес-процессов, а также инструменты разработки ПО, адаптированные под специфические задачи и требования локального рынка.

«Основной вектор развития — это создание гибких, нишевых продуктов, глубоко интегрированных в отраслевую инфраструктуру. Такой подход позволяет не просто заменить зарубежные системы, а выйти на следующий уровень эффективности цифровых процессов», — добавил эксперт.

Вместе с тем он выразил мнение, что в случае возвращения иностранных вендоров на российский рынок рассчитывать на восстановление их прежних объемов продаж и масштабов проектов не стоит: за последние годы отечественные компании извлекли уроки из негативного опыта и смогли значительно укрепить технологический суверенитет.

«Мы не только адаптировались к новым условиям, но и создавали собственные решения, которые успешно замещают зарубежные. При возвращении иностранных IT-поставщиков интерес будут представлять в первую очередь высокоспециализированные программно-аппаратные комплексы и инфраструктурные решения, такие как High-end серверы или GPU-платформы — и то лишь в тех сегментах, где критически важна глубоко специализированная экспертиза. Но риски повторного ухода вендоров больше не окажут такого серьезного влияния на устойчивость и стабильность бизнеса в России», — заключил Харитонов.

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Ранее, 19 марта глава Минцфиры Максут Шадаев сообщил, что больше двух третей субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) перешли на отечественное ПО. Он уточнил, что в настоящее время частные компании пока не обязаны переводить даже значимые ККИ объекты на отечественную площадку. Требования распространяются на государственные органы, государственные организации, госкомпании и госкорпорации.

До этого, 31 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность независимости от чужих технологических решений. По его словам, только обладая собственными разработками по направлениям мировой цифровой архитектуры, государство может динамично развиваться, укреплять экономику и обеспечивать высокий уровень жизни граждан.

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