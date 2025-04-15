Жителей Забайкалья предупредили об усилении ветра и снеге
В ближайшие сутки в Забайкальском крае ожидается усиление ветра. При этом в отдельных районах выпадет снег.
Согласно прогнозам, температура воздуха ночью может опуститься до –3… –8 градусов, в дневные часы потеплеет до +10… +15 градусов. Скорость ветра составит 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА ChitaMedia. Дождь пройдет в Чите, в отдельных районах Забайкалья возможен снег.
Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности и не жечь сухую траву и мусор. Усиление ветра может привести к распространению огня на большие площади. По словам губернатора Забайкалья Александра Осипова, в регионе действует почти 100 крупных лесных пожаров.
По данным Рослесхоза, наиболее трудная обстановка по лесным пожарам складывается в Бурятии, Еврейской автономной области и Забайкалье. Общая площадь лесных пожаров в стране составляет 75,8 тыс. га.