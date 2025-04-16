Аналитики рассказали об изменении рынка загородной недвижимости

В последние три года на рынке загородной недвижимости Московской области наблюдается тренд на комплексное развитие территорий загородных поселков, рассказали «Известиям» 16 апреля аналитики департамента жилой недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.

Так, если ранее застройщики строили дома с красивыми фасадными решениями и интегрировали их в имеющуюся социальную инфраструктуру, то сегодня преимуществом становится не только архитектурная концепция, но и наличие собственной социальной и коммерческой инфраструктуры.

Кроме того, изменения загородного рынка коснулись и средней площади домов — в марте 2023 года показатель составлял 139,8 кв. м, что на 7% меньше, чем годом ранее. В сегменте бизнес в 2022 году загородный дом обычно имел площадь от 150 до 250 кв. м, располагаясь на участке 8–30 соток. В премиум-классе, как правило, экспонировались загородные дома площадью от 250 кв. м и более.

В 2024 году доля сделок с домами площадью 100–200 кв. м составила 45,9% от общего объема. В этой категории были представлены коттеджи и таунхаусы комфорт-класса. Доля сделок с объектами площадью до 100 кв. м и 200–300 кв. м составила 16,4% и 14,1% соответственно. Дома площадью более 300 кв. м выбирали 23,6% покупателей.

«Таким образом, на протяжении трех лет мы наблюдаем рост средней площади дома до 200–300 кв. м. В премиальном классе площадь дома к 2024 году выросла до 300–400 кв. м, в сегменте «комфорт» средняя площадь реализуемых домов на протяжении трех лет остается неизменной и составляет 100–200 кв. м», — сказал замдиректора департамента жилой недвижимости Ricci Евгений Сугробов.

Аналитики также отметили изменения в приоритетах при выборе частных домов и в портрете клиентов.

Для молодых покупателей важны транспортная доступность поселка и наличие рядом маршрутов общественного транспорта, а также эстетический образ проекта, удобство и оперативность решения коммунальных вопросов. Семейные покупатели, в свою очередь, обращают внимание на близость школ и детских садов, а также возможность организации внеурочной деятельности.

После 2022 года загородными объектами всё чаще стали интересоваться иностранные покупатели. Лидерами по сделкам стали покупатели из стран СНГ: Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана. Цель приобретения недвижимости — как для инвестиций, так и для переезда в Россию. Покупателей привлекают близкая культурная среда, а также упрощенный процесс оформления сделок.

Клиенты из стран Ближнего Востока (ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии) также активно интересуются загородной недвижимостью. Они в основном покупают объекты класса deluxe, например закрытые коттеджные поселки с охраной для диверсификации активов и заключения статусных сделок.

Ранее, 25 января, сообщалось о том, что в России выросли риски резкого роста стоимости частных домов в связи с тем, что получить одобрение по заявке на льготный кредит в части банков стало значительно сложнее. Для части банков это вынужденная мера, таким образом они покрывают свои риски при выдаче льготных кредитов. Из-за этого появляются риски роста стоимости строительства и покупки готовых загородных домов на 6–15%.