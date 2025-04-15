Путин поддержал переезжающих в РФ и разделяющих ее ценности людей
Россия приветствует переезд в страну людей, которые разделяют ее ценности. Об этом во вторник, 15 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием», — отметил глава государства на заседании президиума Госсовета.
Кроме того, Путин на немецком языке пообщался с гражданином Германии, который переехал в поселок Доброград во Владимирской области.
Он попросил президента помочь с получением российского паспорта.
12 февраля сообщалось, что гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в РФ после того, как он обратился с соответствующим заявлением из-за несогласия с политикой своей страны.