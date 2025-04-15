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Гуцул указала на превращение юстиции со стороны Санду в инструмент расправы

Гуцул указала на превращение юстиции со стороны Санду в инструмент расправы

Гуцул: Санду и ее партия превратили юстицию в инструмент политической расправы
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Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Президент Молдавии Майя Санду и ее партия превратили юстицию в инструмент политической расправы над оппозицией. Об этом 15 апреля сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что апелляционная палата Кишинева снова отказалась удовлетворить запрос прокуроров о ее помещении в СИЗО. По ее словам, это решение доказывает, что все уголовные дела против нее сфабрикованы.

«Сегодня юстиция в Молдове превращена в инструмент политической расправы PAS над несогласными. Их цель — не позволить мне исполнять мандат Башкана, который мне доверили тысячи жителей Гагаузии. Но я не сдамся», — написала она.

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В этот же день председатель народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что целью Молдавии является уничтожение автономии Гагаузии.

КС Молдавии 14 апреля лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Глава суда Домника Маноле заявила, что решение является окончательным и начинает действовать с момента публикации в «Официальном мониторе». Лидер блока «Победа» Илан Шор, в свою очередь, назвал решение посягательством на статус автономии.

Глава автономии Евгения Гуцул призвала молдавскую оппозицию объединить усилия в борьбе за автономный статус региона. По ее словам, решение КС стало шагом не только к ликвидации Гагаузии, но и к установлению полного контроля партии «Действие и солидарность» над юстицией в Молдавии.

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