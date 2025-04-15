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Нарышкин рассказал Прибалтике и Польше о реакции при атаке на Союзное государство

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При гипотетическом нападении НАТО на Союзное государство первыми пострадают Польша и страны Прибалтики, выступающие за обострение конфликта. Об этом 15 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — подчеркнул Нарышкин в беседе с журналистами.

Директор СВР сообщил, что страны Прибалтики и Польша отличаются агрессивностью и «всё время бряцают оружием». Он добавил, что военная активность Польши стала одним из факторов обострения ситуации в Европе.

Нарышкин подчеркнул, что Москва и Минск следят за активностью НАТО у границ страны и готовы действовать на упреждение.

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Ранее в этот день глава СВР сообщил, что страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью. По его словам, это свидетельствует о нарастающей агрессии блока по отношению к России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 6 марта заявил, что предложит европейским странам рассмотреть вопрос об увеличении военного присутствия НАТО на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, защита восточных границ Евросоюза превратилась в неоспоримый приоритет для организации.

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