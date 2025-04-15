Участвовавший в хищении денег у Рязановой курьер получил четыре года колонии
Мужчину, выполнявшего роль криминального курьера в мошеннической схеме по хищению 4 млн рублей у народной артистки РФ, приговорили к четырем годам колонии. Об этом 15 апреля сообщила прокуратура Москвы.
Уточняется, что фигуранта осудили за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
«Осужденный показал, что такой криминальный заработок ему предложил знакомый, который оплатил ему дорогу из Новосибирска в Москву, сообщив, что в мессенджере ему будут приходить указания, которые надо выполнять за денежное вознаграждение», — указано в Telegram-канале ведомства.
По данным источника «Известий», речь идет о народной артистке РФ и лауреате Государственной премии СССР Раисе Рязановой.
Об инциденте стало известно 7 декабря прошлого года. Злоумышленники позвонили Рязановой и представились сотрудниками ФСБ, после чего убедили снять со своего счета деньги и передать их курьеру якобы для сохранности. Сумма ущерба составила 4 млн рублей.