Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки. Об этом во вторник, 15 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигло рекордных значений, сжимается. Кроме того, далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять», — указал глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
Путин отметил, что банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%, потому в этом вопросе необходимо навести порядок.
«Тем более, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачи таких кредитов», — подчеркнул президент.
10 апреля Путин в ходе встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями».