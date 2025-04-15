Путин указал на активное развитие строительного комплекса в РФ
Строительный комплекс в России в последние годы динамично развивается. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета.
«В последние годы строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи», — сказал он.
Однако Путин отметил, что в РФ есть риски торможения жилищного строительства на фоне текущей конъюнктуры.
Также он призвал наращивать сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в стране. По его словам, нужно обращать внимание на предоставление земельных участков, а также на создание надежных механизмов, для того чтобы люди могли вкладывать в индивидуальное строительство.
Кроме того, президент РФ добавил, что объем аварийного фонда может расти быстрее, чем раньше, на 2,2 млн кв. м ежегодно, поскольку сейчас исчерпывается ресурс советских домов. По его словам, важно повышать качество и прозрачность работы управляющих компаний. В связи с этим Путин поручил разработать четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 апреля сообщил, что правительство России выделит более 520 млн рублей на строительство многоквартирных домов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Он также отметил, что реализация масштабной государственной программы по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов продолжается.