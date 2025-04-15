Эксперт рассказал об особенностях безотзывных вкладов
Безотзывной вклад — один из альтернативных инструментов для долгосрочных инвестиций. Инициатива о включении этих средств в систему страхования вкладов поддерживается, поскольку государственная защита денежных средств является важным фактором для клиентов при выборе финансовых инструментов, заявил «Известиям» 15 апреля директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
По мнению специалиста, чтобы сертификаты могли конкурировать с долгосрочными вкладами, они также должны быть защищены системой страхования вкладов (ССВ).
«В противном случае инструмент не будет пользоваться спросом со стороны клиентов либо банки должны будут предлагать более высокую доходность по сертификатам, чем по вкладам. Однако с экономической точки зрения это будет невыгодно, и участники рынка не будут заинтересованы в развитии нового продукта», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что сертификаты представляют собой альтернативный инструмент для долгосрочных инвестиций, однако их интеграция в систему страхования вкладов не обеспечивает высокого уровня спроса. Финансовый рынок характеризуется значительной волатильностью, и при нынешних ставках сертификаты на три года (без возможности досрочного изъятия) могут казаться клиентам невыгодными.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
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