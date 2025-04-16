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Эксперты рассказали о лучшем сезоне для поиска второй половинки

Mamba: 87% россиян считают весну лучшим временем для любви
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Идеальным временем года для начала отношений 87% россияне считают весну. Каждый второй житель признается, что солнце и тепло буквально заставляют сердце биться чаще. Об этом 16 апреля «Известиям» рассказали в дейтинг-сервисе Mamba.

Согласно исследованию, с приходом тепла эмоциональный фон заметно сменяется: 36% женщин и 20% мужчин ощущают прилив свободы и жажду перемен, а 40% мужчин и 29% женщин погружаются в атмосферу романтики и флирта. Более 60% опрошенных подтверждают: именно весной их сильнее всего тянет влюбиться. Виной всему не только солнечный свет, но и особая «весенняя аура», которую отмечают 40% женщин и 36% мужчин.

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Любопытно, что в некоторых аспектах мужчины оказались сентиментальнее: 10% из них (против 6% женщин) признают магию цветущих парков и пикников на природе. Активизируется и онлайн-общение: 55% мужчин и 46% женщин с наступлением тепла начинают чаще знакомиться в соцсетях и приложениях.

Статистика подтверждает: весна действительно облегчает поиск пары: 65% мужчин и 57% женщин замечают, что в этот период люди становятся открытее. Лишь 13% скептиков отрицают «сезонный эффект».

Многие россияне уже имели опыт весенних романов — 39% мужчин и 33% женщин вспоминают такие отношения без сожалений. Еще 29% называют их приятным, хоть и кратким, приключением.

Однако, по данным сервиса, весна будит не только новые чувства — она оживляет и старые связи. 57% женщин и 53% мужчин получают сообщения от бывших партнеров, а 25% мужчин (против 10% женщин) сами инициируют такие «ностальгические» контакты.

«Так что, если вы поймали себя на мысли, что пора обновить профиль в дейтинге, не удивляйтесь. Это весна делает свое дело, превращая даже самых стойких россиян в романтиков и авантюристов. Весенний сезон любви официально объявляется открытым», — заявили аналитики сервиса.

Ранее, 9 апреля, в дейтинг-сервисе Mamba «Известиям» рассказали о том, какие черты больше всего привлекают противоположный пол. Аналитики выявили ключевые факторы притяжения между разными характерами. Мужчин чаще привлекают женщины с необычной профессией (43%), иным темпераментом (36%) или стилем общения (26%). Женщины же ценят в партнерах открытость и общительность (47%), умение создавать уют (35%) и рассудительность (34%). Эксперты выделили и проблемные комбинации характеров. Наибольшие трудности, по мнению респондентов, возникают в парах «домосед – любитель вечеринок» — 34% женщин и 29% мужчин считают такие союзы неудачными.

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