Лавров указал на вклад латиноамериканских стран в победу над нацизмом
Победа над нацизмом во Второй мировой войне стала возможна в том числе благодаря вкладу стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом 15 апреля рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров на открытии комплексной выставки «Юбилейный год: от Мексики до Аргентины».
«В экспозиции представлен отдельный стенд, который посвящен вкладу государств Латинской Америки и Карибского бассейна в разгром нацизма», — сообщил он.
Лавров напомнил, что бразильский экспедиционный корпус сражался с немецкими и итальянскими войсками. Мексиканские «Ацтекские орлы» в 1945 году вели бои на тихоокеанском «театре военных действий против Японии». Кроме того, граждане латиноамериканских стран оказывали содействие в рамках движения солидарности с Советским Союзом.
«Хотел бы вновь выразить признательность латиноамериканским друзьям за солидарную с нами позицию на многосторонних площадках при рассмотрении инициатив о недопустимости героизации нацизма и фальсификации истории, о недопустимости в целом ревизии итогов Второй мировой войны, итогов Великой Победы», — подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ в ходе открытия выставки также указал на масштабность потенциала российско-латиноамериканских отношений. По его мнению, они «развиваются на прагматичной и взаимовыгодной деидеологизированной основе». РФ готова к расширению этих контактов, отметил Лавров.
Ранее, 15 апреля, заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила об открытии свыше 50 выставок, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в Москве. Экспозиции посветят мужеству и стойкости защитников страны. Жителям и гостям российской столицы на экспозициях представят картины, скульптуры, фронтовые письма, открытки, архивные фотографии и другие материалы.