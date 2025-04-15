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Лавров указал на вклад латиноамериканских стран в победу над нацизмом

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Победа над нацизмом во Второй мировой войне стала возможна в том числе благодаря вкладу стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом 15 апреля рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров на открытии комплексной выставки «Юбилейный год: от Мексики до Аргентины».

«В экспозиции представлен отдельный стенд, который посвящен вкладу государств Латинской Америки и Карибского бассейна в разгром нацизма», — сообщил он.

Лавров напомнил, что бразильский экспедиционный корпус сражался с немецкими и итальянскими войсками. Мексиканские «Ацтекские орлы» в 1945 году вели бои на тихоокеанском «театре военных действий против Японии». Кроме того, граждане латиноамериканских стран оказывали содействие в рамках движения солидарности с Советским Союзом.

«Хотел бы вновь выразить признательность латиноамериканским друзьям за солидарную с нами позицию на многосторонних площадках при рассмотрении инициатив о недопустимости героизации нацизма и фальсификации истории, о недопустимости в целом ревизии итогов Второй мировой войны, итогов Великой Победы», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ в ходе открытия выставки также указал на масштабность потенциала российско-латиноамериканских отношений. По его мнению, они «развиваются на прагматичной и взаимовыгодной деидеологизированной основе». РФ готова к расширению этих контактов, отметил Лавров.

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Ранее, 15 апреля, заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила об открытии свыше 50 выставок, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в Москве. Экспозиции посветят мужеству и стойкости защитников страны. Жителям и гостям российской столицы на экспозициях представят картины, скульптуры, фронтовые письма, открытки, архивные фотографии и другие материалы.

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