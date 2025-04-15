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В МИД РФ заявили о бойкоте предстоящего мероприятия по линии ОБСЕ

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Фото: TASS/IMAGO/ALEX HALADA
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Официальная российская делегация бойкотирует предстоящее совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области соблюдения и защиты прав человека из-за крайне ангажированного поведения финского председательства и западных государств-участников. Соответствующая информация следует из официального документа департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России (ДМПЧ), который есть в распоряжении «Известий».

«Из-за крайне ангажированного поведения ДП (Действующего Председательства. — Ред.) и западных государств-участников, которые отказались учитывать российские приоритеты при разработке повестки дня, а также определении модальностей проведения мероприятия, российская официальная делегация его бойкотирует», — сказано в документе.

В МИД РФ предложили принять участие в совещании председателю Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елене Семериковой или ее представителям. В ведомстве пояснили, что участие гражданского общества важно, чтобы донести до западной общественности объективную информацию и подходы России к ситуации с соблюдением прав человека на пространстве ОБСЕ.

5–6 мая в Вене состоится второе дополнительное совещание ОБСЕ по человеческому измерению по теме «Защита гражданского общества — роль правозащитников и свобода собраний».

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Ранее в этот день директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия обращает внимание на бездействие Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в вопросе радикализации европейского общества. По его словам, в странах Евросоюза (ЕС) растут проявления нетерпимости, ксенофобии, расизма, антисемитизма и исламофобии.

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