ПСБ стал участником новой программы льготного кредитования МСП

ПСБ прошел отбор по новой программе льготного инвестиционного кредитования МСП, сообщила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

«В условиях высокого уровня ключевой ставки и процентных ставок по стандартным банковским кредитам мы видим снижение спроса компаний на финансирование в первую очередь на инвестиционные цели. Одна из наших задач — сохранять доступность кредитования, чтобы дать предпринимателям возможность расширять бизнес», — сказала Жимерина, выступая на пленарной сессии V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

По ее словам, участие банка в программе, реализуемой Минэкономразвития РФ, Корпорацией МСП и ЦБ, позволит ПСБ «осуществлять финансирование ряда приоритетных отраслей по льготной ставке ниже ключевой на 3,5 п.п.».

Старший вице-президент банка добавила, что условия льготной программы и зонтичных поручительств интегрированы внутрь кредитного конвейера ПСБ, что ускоряет возможность получения заемных средств. «Уже на этапе, когда предприниматель в онлайн-режиме подает заявку, мы можем оценить его на соответствие условиям программ льготного кредитования и в случае соответствия в автоматическом режиме скорректировать процентную ставку и уровень ожидаемого риска», — пояснила она.

На пленарном заседании форума министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что с 2019 года доля МСП в валовом региональном продукте растет с каждым годом: в 2023 году показатель составил 23,9%. «Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах», — подчеркнул Решетников.

ПСБ также является участником льготной программы, позволяющей кредитовать МСП из новых субъектов по ставкам, не превышающим 10%. Кроме того, банк аккредитован для работы по льготной программе для участников Свободной экономической зоны в новых регионах.