Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Экономика
Набиуллина призвала не допускать темпов роста ипотеки за счет рискованных кредитов
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Общество
Хуснуллин призвал проработать программу рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова

ПСБ стал участником новой программы льготного кредитования МСП

0
EN
Фото: пресс-служба ПСБ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

ПСБ прошел отбор по новой программе льготного инвестиционного кредитования МСП, сообщила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

«В условиях высокого уровня ключевой ставки и процентных ставок по стандартным банковским кредитам мы видим снижение спроса компаний на финансирование в первую очередь на инвестиционные цели. Одна из наших задач — сохранять доступность кредитования, чтобы дать предпринимателям возможность расширять бизнес», — сказала Жимерина, выступая на пленарной сессии V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

По ее словам, участие банка в программе, реализуемой Минэкономразвития РФ, Корпорацией МСП и ЦБ, позволит ПСБ «осуществлять финансирование ряда приоритетных отраслей по льготной ставке ниже ключевой на 3,5 п.п.».

Старший вице-президент банка добавила, что условия льготной программы и зонтичных поручительств интегрированы внутрь кредитного конвейера ПСБ, что ускоряет возможность получения заемных средств. «Уже на этапе, когда предприниматель в онлайн-режиме подает заявку, мы можем оценить его на соответствие условиям программ льготного кредитования и в случае соответствия в автоматическом режиме скорректировать процентную ставку и уровень ожидаемого риска», — пояснила она.

На пленарном заседании форума министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что с 2019 года доля МСП в валовом региональном продукте растет с каждым годом: в 2023 году показатель составил 23,9%. «Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах», — подчеркнул Решетников.

ПСБ также является участником льготной программы, позволяющей кредитовать МСП из новых субъектов по ставкам, не превышающим 10%. Кроме того, банк аккредитован для работы по льготной программе для участников Свободной экономической зоны в новых регионах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025