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Спикер парламента Армении Симонян не согласился с Каллас из-за парада Победы

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Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не согласен со словами верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас о недопустимости участия стран-кандидатов в параде 9 мая в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москве. Об этом он сообщил журналистам 15 апреля.

«Победа 9 мая — это и наша победа. У нас было 300 тыс. погибших, столько людей не вернулось [с фронта]. Не говорю уже о том, что в движении Сопротивления тоже были армяне. Это один из дней, которыми мы гордимся», — приводит его слова издание «Спутник Армения».

Спикер парламента подчеркнул, что участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в праздновании Дня Победы «никоим образом не может быть связано» с ЕС или другими вопросами.

Симонян добавил, что у Армении есть собственные интересы, которые она намерена учитывать при выстраивании отношений с другими странами.

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Ранее в этот день Симонян сообщил, что Пашинян 9 мая посетит парад Победы в Москве. Уточняется, что договоренность о приезде главы правительства в столицу России была достигнута в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Каллас 14 апреля заявила, что участия стран ЕС в параде 9 мая в Москве не планируется. Она добавила, что европейские чиновники, которые поедут в Москву 9 мая, столкнутся с «последствиями». Верховный представитель объединения уточнила, что участие стран-кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно.

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