Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять пять квартир экс-инспектора ДПС в Дубае
Генеральная прокуратура РФ направила Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) запрос об изъятии расположенной в Дубае недвижимости бывшего инспектора ДПС из Москвы. Об этом 15 апреля сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.
Гепрокурор уточнил, что экс-сотрудник ДПС владеет в ОАЭ пятью квартирами стоимостью свыше 3 млн дирхамов (более 67 млн рублей). Запрос об изъятии имущества Генпрокуратура направила в начале текущего года.
«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль», — приводит слова Краснова Telegram-канал ведомства.
В июле 2022 года Генпрокуратура потребовала от Лефортовского районного суда Москвы изъять незаконно нажитое имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова. За время службы он приобрел и оформил в свою собственность и на своих родных 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в ОАЭ и в Болгарии, а также автомобиль. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, у бывшего инспектора не имеется.
В декабре того же года имущество Кузнецова стоимостью свыше 129 млн рублей и денежные средства в сумме более 50 млн рублей было обращено в доход государства.
Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 14 апреля 2025 года. Помимо встреч с главами компетентных органов и представителями руководства страны, в рамках поездки запланировано подписание ряда двусторонних документов.