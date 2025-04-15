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Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять пять квартир экс-инспектора ДПС в Дубае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Генеральная прокуратура РФ направила Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) запрос об изъятии расположенной в Дубае недвижимости бывшего инспектора ДПС из Москвы. Об этом 15 апреля сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.

Гепрокурор уточнил, что экс-сотрудник ДПС владеет в ОАЭ пятью квартирами стоимостью свыше 3 млн дирхамов (более 67 млн рублей). Запрос об изъятии имущества Генпрокуратура направила в начале текущего года.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль», — приводит слова Краснова Telegram-канал ведомства.

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В июле 2022 года Генпрокуратура потребовала от Лефортовского районного суда Москвы изъять незаконно нажитое имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова. За время службы он приобрел и оформил в свою собственность и на своих родных 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в ОАЭ и в Болгарии, а также автомобиль. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, у бывшего инспектора не имеется.

В декабре того же года имущество Кузнецова стоимостью свыше 129 млн рублей и денежные средства в сумме более 50 млн рублей было обращено в доход государства.

Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 14 апреля 2025 года. Помимо встреч с главами компетентных органов и представителями руководства страны, в рамках поездки запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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