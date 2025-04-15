Израильские войска заняли около трети территории сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила прямой наземный контроль над более чем 30% территории сектора Газа. Об этом 15 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

«Израильские войска заняли около трети сектора Газа в ходе возобновившихся военных действий, объявив зоны безопасности на севере и на юге и вытесняя оттуда население в рамках новой стратегии по усилению давления на ХАМАС», — указано в материале.

Газета пишет, что самая большая часть занятых территорий находится в провинции Рафах на юге Газы. Отмечается, что этот район теперь отрезан от остальной части анклава.

Кроме того, источники WSJ сообщили, что Израиль планирует расширять подконтрольные зоны на севере Газы.

Ранее в тот же день турецкая турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибли более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибли более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.