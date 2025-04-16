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В России специалисты оценили угрозу ИИ для их карьеры

Опрос: 63% специалистов считают, что ИИ не представляет угрозы для карьеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Почти две трети опрошенных специалистов в России (63%) выразили мнение, что искусственный интеллект (ИИ) не представляет угрозы для их карьеры, так как для полноценного развития нейросетей потребуется еще много лет. Об этом говорится в результатах опроса консалтинговой компании get experts, с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

О том, что ИИ уже угрожает карьере, сказали только 2%, остальные уверены, что это произойдет через три-пять (6%), 6–10 (9%) или более чем через 10 лет (11%).

Об использовании искусственного интеллекта в своей работе сообщили только 21% опрошенных специалистов. Пятерка самых частых областей его применения: поиск информации (51%), создание контента (45%), выполнение рутинных действий (41%), работа с большими массивами данных, анализ и прогнозирование (27%) и обработка документов (25%).

Также эксперты выяснили, что в 2024 году автоматизацией бизнес-процессов занимались 57% компаний, представители которых участвовали в опросе. Не занимались и не планируют это делать в 2025 году 22%, не занимались, но планируют 17%. Среди наиболее часто упоминаемых активностей в части цифровизации и автоматизации — внедрение электронного документооборота (55%), усиление мер по защите данных и IT-инфраструктуры от кибератак (31%), автоматизация и оптимизация логистических (27%) и HR-процессов (26%), использование облачных сервисов (26%), автоматизация маркетинговых активностей и рекламных кампаний (24%).

Искусственный интеллект в своей работе, так или иначе, в 2024 году использовали 59% работодателей.

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«С внедрением ИИ традиционные роли начинают трансформироваться. Работодатели будут требовать от сотрудников умения работать с новыми технологиями, управлять ИИ-инструментами и понимать их результаты. Важность soft skills (коммуникации, креативности, эмоционального интеллекта) также возрастет еще больше, поскольку задачи, связанные с обработкой информации и логикой, ИИ может выполнять лучше человека», — отметила директор по маркетингу и коммуникациям консалтинговой компании get experts Анна Спирина.

По ее мнению, ряд профессий изменятся под влиянием ИИ, другие могут просто исчезнуть. При этом она считает, что применение искусственного интеллекта открывает возможности для создания новых профессий: появляются роли специалистов по разработке ИИ, обучению моделей, этике в ИИ и управлению данными.

«Это стимулирует рынок труда к появлению новых рабочих мест, связанных с поддержкой и развитием ИИ-инфраструктуры. Однако важно понимать, что пока ИИ остается инструментом, который дополняет человеческий труд, а не полностью его заменяет. Компании осознают необходимость параллельной работы над повышением квалификации сотрудников и привлечением новых специалистов, обладающих компетенциями в области цифровых технологий. Таким образом, ключевым вызовом для рынка труда становится не только внедрение ИИ, но и создание условий для гармоничного сосуществования человека и технологий», — заключила она.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI.

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