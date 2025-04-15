Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Экономика
Набиуллина призвала не допускать темпов роста ипотеки за счет рискованных кредитов
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Общество
Хуснуллин призвал проработать программу рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова

Шор заявил о притеснении жителей Гагаузии властями Молдавии из-за поддержки РФ

Шор: из-за пророссийского настроя власти Молдавии притесняют гагаузов
0
EN
Фото: ТАСС/Никита Новак
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти Молдавии притесняют жителей Гагаузии за пророссийский настрой. Об этом 15 апреля написал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Нет сомнений, что гагаузов притесняют за пророссийский настрой, за то, что подавляющим большинством проголосовали против евроинтеграции», — отметил он.

Кроме того, Шор указал, что Кишинев стремится разрушить автономию, поэтому «не гнушается ничем». По его словам, гагаузам сокращают бюджет, а главу Евгению Гуцул отправляют под арест без оснований.

Преследовательные действия: что означает перевод Гуцул под домашний арест
Власти в Кишиневе показали свою уязвимость перед давлением общественного мнения, полагают эксперты

15 апреля стало известно, что Гагаузия потребует внешнего аудита с целью восстановления законности и защиты прав региона. Замечания и юридические аргументы планируют направить в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет Безопасности ООН и иные международные организации.

Кроме того, 14 апреля, Гуцул сообщила, что решение Конституционного суда (КС) Молдавии ограничить права Гагаузии может лишить автономию особого статуса, поэтому оппозиция должна объединить усилия. Как уточнила Гуцул, главная цель правительства Молдавии — это ликвидация Гагаузии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025