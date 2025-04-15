Шор заявил о притеснении жителей Гагаузии властями Молдавии из-за поддержки РФ
Власти Молдавии притесняют жителей Гагаузии за пророссийский настрой. Об этом 15 апреля написал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
«Нет сомнений, что гагаузов притесняют за пророссийский настрой, за то, что подавляющим большинством проголосовали против евроинтеграции», — отметил он.
Кроме того, Шор указал, что Кишинев стремится разрушить автономию, поэтому «не гнушается ничем». По его словам, гагаузам сокращают бюджет, а главу Евгению Гуцул отправляют под арест без оснований.
15 апреля стало известно, что Гагаузия потребует внешнего аудита с целью восстановления законности и защиты прав региона. Замечания и юридические аргументы планируют направить в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет Безопасности ООН и иные международные организации.
Кроме того, 14 апреля, Гуцул сообщила, что решение Конституционного суда (КС) Молдавии ограничить права Гагаузии может лишить автономию особого статуса, поэтому оппозиция должна объединить усилия. Как уточнила Гуцул, главная цель правительства Молдавии — это ликвидация Гагаузии.