Краснов отметил важность консультаций между РФ и ОАЭ в вопросе правовой помощи
России и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) необходимы консультации для разрешения противоречий, возникающих из-за различий в положениях договоров о правовой помощи и выдаче между двумя странами. Об этом 15 апреля заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время встречи с министром юстиции ОАЭ Абдуллой бин Султаном бин Авадом Аль Нуэйми в Абу-Даби.
«На протяжении ряда лет сохраняется определенная сложность с разночтением положений договоров между нашими странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче. В результате в исполнении отдельных запросов отказывается», — приводит его слова сайт Генпрокуратуры.
Краснов предложил провести первую консультацию в июне этого года в России и в дальнейшем проводить их на регулярной основе. Он добавил, что такие встречи помогут обеспечить оперативный обмен информацией, что приведет к эффективности в борьбе с преступностью.
Кроме того, генпрокурор РФ выразил надежду на то, что страны продолжат развивать партнерство прокурорских служб в рамках ряда международных объединений, включая Интерпол, структуры ООН, БРИКС и «Группы двадцати».
Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 14 апреля. Помимо встреч с главами компетентных органов и представителями руководства страны, в рамках поездки запланировано подписание ряда двусторонних документов.