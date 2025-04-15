ФАС проводит внеплановые антикартельные проверки фармацевтических компаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые антикартельные проверки фармацевтических компаний, сообщили в службе 15 апреля.
«Закупки проводились для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России. Компании АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт», ООО «Примафарм» подозреваются в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарственных препаратов», — пояснили в ФАС.
Сотрудники ведомства приступили к проверке офисов в Москве и Московской области. В рамках этих мероприятий осуществляется сбор информации, представляющей интерес для регулятора.
Финальные выводы будут сделаны по завершении проверок и анализа собранных данных.
Ранее, 28 марта, в ФАС рассказали о снижении цен на четыре жизненно важных лекарства. Сообщалось, что среди них — препараты для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии.