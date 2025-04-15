Собянин рассказал о работе социальных координаторов в Москве

Социальные координаторы работают во всех столичных стационарах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Они могут помочь связаться с родственниками и сопроводить при выписке. К ним можно обратиться и за психологической помощью. Всего с момента запуска проекта они решили 350 тыс. немедицинских вопросов и почти треть из них касалась психологической поддержки.

По словам Собянина, социальные координаторы заметно снижают непрофильную нагрузку на врачей и медперсонал. За три с половиной года социальные координаторы и психологи оказали ту или иную поддержку 150 тыс. человек.

Мэр также рассказал, что для москвичей, которые самостоятельно заботятся о близких, действует бесплатный проект «Школа родственного ухода», специалисты которой не только проводят обучение, но и оказывают поддержку на дому.