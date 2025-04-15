Американское посольство в Киеве напомнило о праве США аннулировать визы украинцев

Посольство США в Киеве напомнило гражданам Украины, что их визы для пребывания в Соединенных Штатах могут быть аннулированы по решению властей страны, так как нахождение там является привилегией, а не правом. Сообщения об этом 15 апреля появились в социальных сетях дипмиссии.

На страницах посольства в Facebook и Instagram (обе сети принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появились истории с цитатами госсекретаря США Марко Рубио: «Ваша виза просрочена», «Вы должны уехать» и «Ваша виза отозвана».

Как указывает «Газета.Ru», в публикациях также помещена цитата Рубио: «Посещение Америки — это не право. Это привилегия, предоставляемая тем, кто уважает наши законы и ценности». Украинское интернет-издание «Страна.ua» отмечает, что таким образом посольство, вероятно, намекает украинцам, что их могут заставить покинуть США.

Ранее, 4 апреля, газета The Guardian сообщала, что тысячи молодых украинцев, приехавших в США после начала спецоперации, боятся депортации из-за миграционной политики президента страны Дональда Трампа. По данным издания, для украинских граждан есть большой риск быть депортированными или оказаться под стражей.

После прихода к власти 20 января Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.