Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Франция увеличит расходы на оборону на €3 млрд. Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
«Несомненно, в оборонный бюджет на 2026 год потребуется еще около 3 млрд, чтобы гарантировать независимость в вопросах безопасности и обороны Франции и Европейского союза (ЕС)», — приводит его слова телеканал BFM TV.
Кроме того, он отметил, что первостепенная задача ЕС — обеспечить свою безопасность с помощью совместных усилий стран Европы.
6 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе, несмотря на развитие ситуации на Украине, необходимо создать свои автономные оборонные потенциалы.