Патрушев назвал требования к новым мусоровозам в РФ

Новые мусоровозы, которые будут выпускаться в России, должны быть экологичными, маневренными и доступными по цене. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на заседании в рамках Инцидента №58 «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами» 15 апреля.

На совещании особое внимание уделялось закону, вступившему в силу в марте 2025 года и которым был установлен трехлетний мораторий на штрафы за превышение нагрузки на ось для мусоровозов.

В ходе заседания Патрушев подчеркнул, что сейчас стоит задача не только разработать подходящие по характеристикам отечественные грузовые автомобили, но и запустить их серийное производство. Он добавил, что Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» также включатся в процесс проектирования, а Минпромторгу поручено ускорить реализацию проекта.

Патрушев также сообщил, что правительство РФ утвердило перечень организаций, с которыми отдельные регионы могут без конкурса заключить концессионные соглашения при строительстве инфраструктуры для обращения с отходами.

Ожидается, что благодаря реализации этого механизма будет создано 5 млн т мощностей по обработке твердых коммунальных отходов, 2,3 млн т — по их утилизации и 3,5 млн — по захоронению.

Ранее, 6 февраля, Патрушев заявил, что темпы строительства объектов обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) должны наращиваться. Он добавил, что с 2025 года стартовала реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».