Значимый церковный день 16 апреля — Великая среда: специальные запреты и приметы

Страстная седмица — это кульминация Великого поста, время внутреннего сосредоточения и подготовки к Пасхе. Каждый ее день наполнен особым смыслом, связанным с последними днями земной жизни Иисуса Христа. Третий день седмицы, Великая среда, в 2025 году выпадает на 16 апреля. В чем ее значение, что можно и нельзя делать верующим, читайте в материале «Известий».

16 апреля — Великая среда

В Великую среду церковь вспоминает два эпизода, которые символизируют высшее проявление любви и жесточайшее предательство. В этот день Христос находился в Вифании, в доме Симона прокаженного. Во время трапезы женщина-грешница с глубоким покаянием возлила на ноги Иисуса драгоценное миро (ароматное масло, которым в древности помазывали царей и умерших перед погребением), а затем обтерла их своими волосами.

Этот жест, вызвавший недоумение у учеников, Христос назвал пророчеством грядущей жертвы, пояснив, что таким образом грешница готовит его к погребению. Он также сказал, что поступок женщины останется в веках.

В тот же день один из апостолов, Иуда Искариот, пришел к иудейским первосвященникам, задумавшим убить Христа, чтобы предать Учителя. За свое злодеяние он получил ничтожную плату — 30 сребреников. Столько в то время стоил раб, и в такую цену неблагодарный ученик оценил жизнь Сына Божьего.

Эти два события — миропомазание и предательство — формируют внутреннюю драму Великой среды. Они напоминают о постоянном нравственном выборе между любовью и корыстью, верностью и изменой. Кроме того, на примере безымянной грешницы и Иуды показывается, что спасение возможно даже для падшего человека, если он искренне раскаивается, тогда как бездумная погоня за земным может привести к гибели души.

В этот день в православных храмах в последний раз совершается чтение молитвы преподобного Ефрема Сирина с тремя великими земными поклонами. После Великой среды кланяться в церквях прекращают вплоть до праздника Святой Троицы, который в 2025 году будет отмечаться 8 июня.

Отказ от земных поклонов в этот период символизирует завершение пути искупления — Христос берет на Себя грехи человечества. В литургической традиции поклон означает признание греховности, а потому его отмена подчеркивает победу над смертью и начало духовного возрождения. Единственное исключение — поклон перед плащаницей как знак глубокой скорби о страданиях Спасителя и проявления любви и смирения перед Его жертвой.

Что нужно делать в Великую среду – 2025

Вечером Великой среды в большинстве храмов проходит общая исповедь для тех, кто планирует причащаться в Чистый четверг. Ее смысл заключается не просто в соблюдении церковной дисциплины, но в осмыслении своего духовного состояния и попытке обрести покой и мир перед Воскресением Христовым.

В народной традиции Великая среда — последняя возможность для генеральной уборки в доме перед праздником. Предки в этот день меняли шторы, застилали свежие простыни. Приводили в порядок кухни.

В среду хозяйки начинали собирать продукты, замешивать опару — основу будущих куличей. Существовало поверье, что именно в этот день яйца, купленные для покраски, хранятся дольше.

В народе также было принято варить так называемое «четверговое мыло» — особое средство, которое оставляли на ночь у порога, чтобы в Чистый четверг умыться им и тем самым «смыть» болезни и сглаз.

Великая среда Страстной недели: что нельзя делать

Страстная седмица требует сосредоточения на духовном мире и молитве. Поэтому Церковь предостерегает в Великую среду от ссор, скандалов, проявлений зависти или гнева. Также не стоит веселиться, слушать громкую музыку, устраивать застолья, чтобы не потерять духовный смысл предпасхальной недели.

Пост в Великую среду особенно строгий. Согласно монастырскому уставу, допускается только сухоядение: сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи, вода, без добавления масла, как выражение духовной сосредоточенности и умеренности. Исключения возможны только по состоянию здоровья и с благословения духовника.

Страстная среда: суеверия и народные приметы 16 апреля

С Великой средой связана масса народных суеверий и примет. Например, в старину считали, что в этот день домовой сбрасывает «зимнюю шкуру» и становится особенно активным. Поэтому старались не открывать окна без крайней нужды и не покидать дом без важной причины. Если все же нужно было отправиться в гости, шли с дарами — чаще всего с белым полотенцем или отрезом ткани — символом благополучия.

Кроме того, в этот день предки избегали носить темную одежду. Считалось, что это может привлечь несчастье.

Также на Руси существовали приметы, по которым можно было предсказать, будет ли лето плодородным. Если пчелы и шмели уже проснулись — лето будет жарким. А если идет дождь — сырым, но богатым на грибы. Восточный ветер предвещал обилие злаковых. Березовые листья, распустившиеся раньше ольховых, предсказывали, что лето будет сухим.

Ранее «Известия» рассказали, когда печь куличи, красить яйца, убирать в доме в Страстную неделю.