Режиссер «Один дома 2» сообщил о желании вырезать камео Трампа из фильма

Режиссер Крис Коламбус «Один дома 2» хочет вырезать камео президента США Дональда Трампа из фильма. Об этом 15 апреля сообщила The Guardian.

По словам Коламбуса, появление политика в кинокартине стало для него «проклятием». Он выразил опасения по поводу реакции американского лидера на решение убрать этот эпизод, который был снят более 30 лет назад.

«Если я его вырежу, меня, вероятно, вышлют из этой страны. Меня будут считать непригодным для жизни в Соединенных Штатах», — приводятся его слова в публикации.

17 января портал TMZ сообщил, что особняк из фильмов «Один дома» продали за $5,5 млн в США. Особняк расположен в деревне Уиннетка штата Иллинойс. Для кинокартины снимался только внешний фасад дома, так как внутри было не слишком много места для съемочной группы.