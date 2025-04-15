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В Совфеде указали на экономическую аферу Запада на Украине

Пушков: при «экономическом восстановлении» Украины будут украдены миллиарды
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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При «экономическом восстановлении» Украины за счет налогоплательщиков Европы будут украдены миллиарды. Об этом 15 апреля заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что Украина становится гигантской аферой Запада. По его словам, на ней сначала строились карьеры — в политике, военной сфере и разведке. Позднее же эта афера переросла в финансовую.

«Деньги будут изыматься из бюджета и фондов [Евросоюза] ЕС, а также из накоплений европейцев, и направляться на дальнейшее вооружение и т. н. «экономическое восстановление» Украины. <…> Тратить будут накопления европейских налогоплательщиков», — написал Пушков в Telegram-канале.

Пушков заверил, что если Украину и восстановят, то на миллионы, однако украдут при этом миллиарды.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 6 марта, что половина выделенных Украине от ЕС денег была украдена, и пообещал поднять вопрос об украинской коррупции на заседании Европейского совета.

Фицо добавил, что Словакия не поддержит инициативу Еврокомиссии о выделении из своего бюджета средств для помощи Украине. По его словам, решения о финансовой поддержке украинской стороны должны приниматься самостоятельно и основываться на двусторонних соглашениях с Киевом.

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