CNN узнал о рассмотрении членами ХАМАС предложения Израиля о 45-дневном перемирии
Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о 45-дневном прекращении огня в секторе Газа. Об этом 15 апреля сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя движения.
Согласно источнику, в рамках инициативы Израиль предлагает временное перемирие с возможностью освобождения десяти заложников в обмен на несколько сотен палестинских заключенных.
Как уточняет телеканал, план не содержит гарантий прекращения конфликта на постоянной основе, что ранее было ключевым условием ХАМАС в рамках всеобъемлющего соглашения. По этой причине вероятность принятия предложения «оценивается как низкая».
18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310.
Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.