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CNN узнал о рассмотрении членами ХАМАС предложения Израиля о 45-дневном перемирии

CNN: движение ХАМАС изучает предложение Израиля о 45-дневном перемирии в Газе
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Фото: TASS/Jehad Alshrafi
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Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о 45-дневном прекращении огня в секторе Газа. Об этом 15 апреля сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя движения.

Согласно источнику, в рамках инициативы Израиль предлагает временное перемирие с возможностью освобождения десяти заложников в обмен на несколько сотен палестинских заключенных.

Как уточняет телеканал, план не содержит гарантий прекращения конфликта на постоянной основе, что ранее было ключевым условием ХАМАС в рамках всеобъемлющего соглашения. По этой причине вероятность принятия предложения «оценивается как низкая».

По миру сил: в ХАМАС одобрили план Египта по Газе на фоне протестов населения
Израиль же требует сдачи оружия со стороны палестинского движения

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310.

Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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