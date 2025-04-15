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Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о домашнем аресте Гуцул

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Апелляционная палата отклонила ходатайство прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, таким образом политик продолжит оставаться под домашним арестом, сообщили 15 апреля в суде Кишинева.

«Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры. Гуцул продолжит находиться под домашним арестом», — приводит слова председательствующего судьи «РИА Новости».

Адвокат Гуцул Наталья Байрам 14 апреля заявила, что прокуратура Молдавии оспорила решение суда о переводе Гуцул под домашний арест. Защита политика, в свою очередь, подала встречный иск в суд против указанного ограничения свободы для Гуцул, требуя отменить его совсем, отметив, что из-за него она не может полноценно управлять автономией.

Преследовательные действия: что означает перевод Гуцул под домашний арест
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13 апреля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Москва для реакции на ситуацию с задержанием Гуцул задействует все дипломатические ресурсы. Он отметил, что в самой Молдавии арест политика назвали предвыборным террором.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. После, 9 апреля, суд в Кишиневе вынес постановление о переводе главы Гагаузии под домашний арест на один месяц.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 3 апреля заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона.

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