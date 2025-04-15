В Москве прошел финал всероссийского конкурса «Взлетная полоса» с участием пилотов-экспертов

12 апреля в Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Взлетная полоса». Площадка объединила поклонников авиации, которые заинтересованы в развитии отрасли, задают тренды для новых поколений и формируют культуру современной авиации. Комментаторами полетов участников стали народный артист России Леонид Якубович и летчик — популяризатор авиации Алексей Кочемасов. За ходом конкурса как независимые эксперты следили герой России Дамир Юсупов и летчик Олег Новиков.

Мероприятие началось со вступительного слова основателя и акционера Dream Aero Дмитрия Корнышкова-Мурина. «Наша задача — дать возможность каждому почувствовать себя пилотом. Популяризация профессии пилота — это не просто привлечение молодежи к авиации, это создание будущего, где мечты о небе становятся реальностью и каждый может прикоснуться к профессии летчика», — сообщил Дмитрий Корнышков-Мурин.

Фото: пресс-служба Dream Aero

В прямой трансляции три финалиста соревновались за главный приз конкурса — автомобиль. Молодой человек из Санкт-Петербурга стал обладателем суперприза, он продемонстрировал лучшие результаты в необычных заданиях, таких как пролет на авиатренажере Boeing 737 под мостом, полет в условиях грозовой деятельности и полет на скорость.

«Начало конкурса отрывает перспективу многим людям ощутить прелесть полета, попробовать себя в этой профессии. Мы очень надеемся, что конкурс станет международным, тому свидетельствуют выдающиеся жители неба, пилоты первого класса, поддержавшие проект», — комментирует телеведущий и авиатор Леонид Якубович.

Мероприятие завершилось выступлением артистов и медиаперсон: кавер-группы «Эффект бабочки», дуэта финалистов шоу «Голос» Юлии и Даниила Brant, солистки группы «Тутси» Ирины Ортман и театра эстрадной песни «Мечта». Все произнесли искренние речи о значении профессии пилота и Всемирном дне авиации и космонавтики.

Конкурс проводился в России впервые, по идее организаторов — помог участникам обрести уверенность в полетах и преодолеть аэрофобию. Стажерам разных возрастов представилась возможность улучшить свои навыки пилотирования и почувствовать себя увереннее в воздухе, это особенно важно для тех, кто испытывает страх перед полетами. Также конкурс дал возможность попробовать себя в роли пилота, что важно для тех, кто еще не успел определиться с будущей профессией.

«Взлетная полоса» — это возможность испытать себя в роли пилота, освоить навыки управления самолетом и получить незабываемые впечатления. Специальным гостем и лицом конкурса стал ведущий, пилот — Леонид Аркадьевич Якубович. Конкурс «Взлетная полоса» проводится впервые и не имеет аналогов в стране.

Мероприятие было организовано сетью авиатренажерных центров Dream Aero с целью популяризации профессии пилота и привлечения внимания к основам гражданской авиации.