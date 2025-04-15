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Председатель парламента Гагаузии назвал целью Молдавии уничтожение автономии

Глава парламента Гагаузии Константинов: цель Молдавии — уничтожение автономии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Целью Молдавии является уничтожение автономии Гагаузии. Об этом 15 апреля сообщил председатель Народного собрания (парламента) региона Дмитрий Константинов на внеочередном заседании.

«Мы видим очередной факт ущемления наших прав со стороны руководства нашей республики. Это только старт. Сегодня поставлена цель уничтожить автономию Гагаузии», — приводит его слова Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».

Константинов призвал обратиться за помощью к Турции, ставшей в 1994 году гарантом внедрения закона об особом правовом статусе Гагаузской автономии. Он уточнил, что Комрат намерен сообщить о действиях Кишинева Совету Безопасности ООН и Венецианской комиссии Совета Европы.

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В этот же день первый заместитель главы Гагаузии Илья Узун заявил, что автономия потребует внешнего аудита, чтобы восстановить законность и защитить права региона. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии он назвал незаконным и политически мотивированным.

КС Молдавии 14 апреля лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Глава суда Домника Маноле заявила, что решение является окончательным и начинает действовать с момента публикации в «Официальном мониторе». Лидер блока «Победа» Илан Шор, в свою очередь, назвал решение посягательством на статус автономии. Замглавы региона Виктор Петров назвал принятую меру ударом по статусу Гагаузской автономии.

Глава региона Евгения Гуцул призвала молдавскую оппозицию объединить усилия в борьбе за автономный статус региона. По ее словам, решение КС стало шагом не только к ликвидации Гагаузии, но и к установлению полного контроля партии «Действие и солидарность» над юстицией в Молдавии.

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