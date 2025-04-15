После атаки дронов ВСУ в Курске сгорели пять частных домовладений
В Курске после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различные повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них сгорели. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, пять из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, Хинштейн добавил, что власти осмотрели три поврежденных многоквартирных дома. По его словам, в квартирах выгорели стены, а также есть обрушения перекрытий. В настоящее время данная территория оцеплена, там работают саперы.
О массированной атаке украинских дронов по Курской области стало известно ранним утром 15 апреля. В результате ударов произошло возгорание в нескольких домах. Также погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей.
По факту массированной атаки ВСУ на жилые дома в Курске возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Кроме того, Хинштейн отметил, что в результате массированной атаки ВСУ на Курск получили повреждения 24 многоквартирных дома.