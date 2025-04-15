Бывший барабанщик рок-группы Judas Priest Лес Бинкс умер в возрасте 73 лет

Барабанщик из Северной Ирландии Лес Бинкс, известный благодаря выступлениям в составе рок-группы Judas Priest, умер на 74-м году жизни. Об этом 15 апреля музыкальный коллектив сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы глубоко опечалены уходом Леса и передаем нашу любовь его семье, друзьям и поклонникам. <...> Спасибо, Лес, твоя слава продолжит жить», — говорится в публикации.

В сообщении уточнили, что музыкант прославился первоклассными навыками игры на барабанах, отметив, что он обладал уникальной техникой, талантом, стилем и точностью.

Бинкс родился в Портдауне в Северной Ирландии в 1951 году. В составе группы Judas Priest он играл в 1977–1979 годах и записал с коллективом два альбома. Вместе с ним в 1977 году группа провела первый американский тур.

После, в 1981–1982 годах, барабанщик играл в составе Lionheart. Также он сотрудничал с бас-гитаристом из рок-группв Deep Purple Роджером Гловером при записи его сольного альбома в 1974 году.

В 2022 году Бинкс вошел в Зал славы рок-н-ролла и исполнил вместе с Judas Priest три песни группы на торжественной церемонии, которая состоялась в Лос-Анджелесе.