Актрису Татьяну Вилькину нашли мертвой в ее квартире
Дочь художественного руководителя театра «Вишневый сад», актриса Татьяна Вилькина 14 апреля была найдена мертвой в своей квартире. Об этом сообщил источник «Известий».
Тело 51-летней артистки обнаружил участковый. Предварительно, ее смерть наступила по естественным причинам, передает собеседник.
Татьяна Вилькина родилась в 1973 году в Москве. В 1995 году она окончила Щукинское театральное училище, после чего стала работать в Московском драматическом театре Еt cetera Александра Калягина. Последние годы жизни посвятила работе в Московском театральном центре «Вишневый сад».
Кроме того, актриса снималась в кино. Наиболее известные роли она сыграла в фильмах «Ретро втроем» (1998) и «Тартюф» (2000).