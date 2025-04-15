На майских праздниках за рубежом планируют отдохнуть около 900 тыс. россиян
За границей с конца апреля по 12 мая будут планируют отдохнуть около 900 тыс. россиян. Об этом 15 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры видят рост продаж зарубежных туров на 30% год к году. Основными драйверами эксперты считают укрепление рубля, расширение полетных программ и появление Вьетнама в обойме направлений с прямым перелетом», — сказано в сообщении.
В топ направлений зарубежного отдыха войдут Турция (45%), Египет (20%), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (11%), Таиланд (5,5), Вьетнам (4%). Кроме этого, в рейтинге Мальдивы, Абхазия, Китай, морские круизы и группа постсоветских стран (прежде всего Белоруссия, Грузия и Узбекистан).
АТОР отмечает, что росту небольших отпусков способствуют отсутствие негативного фона в геополитике и удачная календарная конфигурация.
В Ассоциации добавили, что общее количество поездок за рубеж в майские праздники ожидается более чем в три раза меньшим, чем по России (3,1 млн).
15 апреля АТОР сообщила о выросшем на 25% спросе по сравнению с прошлогодними показателям на путевки в ОАЭ на майские праздники у россиян. Кроме того, ОАЭ занимают первое место по популярности в компаниях «Русский Экспресс» и Space Travel.