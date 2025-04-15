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Нарышкин заявил об укреплении позиций НАТО на границе с Калининградом

Нарышкин: страны НАТО укрепляют военные позиции на границе с Калининградом
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью. Об этом 15 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Кроме того, мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России», — сказал он белорусскому телеканалу «Первый информационный», фрагмент видео с комментарием размещен в Telegram-канале.

Глава СВР заявил о нарастающей агрессии со стороны государств, входящих в блок НАТО, по отношению к России и Белоруссии. Он подчеркнул, что данные действия проявляются в различных формах, но особенно заметны скрытые методы, используемые специальными службами этих стран.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск 6 марта заявил, что предложит европейским странам рассмотреть вопрос об увеличении военного присутствия НАТО на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, защита восточных границ Евросоюза превратилась в неоспоримый приоритет для организации.

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