Российские военные уничтожили автомобиль ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие уничтожили автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), предназначенный для проведения ротации боевиков в зоне спецоперации Сумской области. Кадры боевой работы 15 апреля опубликовало Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Север» обнаружили военную технику противника с помощью разведывательного дрона. Решение об огневом воздействии российские солдаты приняли после анализа полученных разведданных.
Расчет FPV-дрона ликвидировал цель прямым попаданием беспилотника.
Ранее в тот же день в Минобороны сообщили об уничтожении живой силы ВСУ на сумском направлении. Также российская армия ликвидировала средства связи, беспилотники и бронетехнику украинской армии.