Пашинян приедет в Москву на празднование Дня Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад Победы в Москве. Об этом 15 апреля заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

«У нас было 300 тыс. погибших, столько людей не вернулось. Не говорю уже о том, что в движении сопротивления тоже были армяне. Это один из дней, которыми мы гордимся», — приводит его слова «Sputnik Армения».

По словам Симоняна, визит Пашиняна не должен вызывать реакции со стороны Евросоюза (ЕС).

Уточняется, что договоренность о приезде армянского премьера в Москву была достигнута в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

11 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает, что все лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

Он подчеркнул, что на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Алма-Ате все министры выделили особое значение мероприятий, которые посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).