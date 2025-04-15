Военизированные горноспасательные отряды привлечены к работе в шахте «Садкинская»
Для разбора обрушившейся породы в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области привлечены два расчета военизированного горноспасательного отряда. Об этом 15 апреля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что специалисты приступили к разработке дополнительной выработки в обход завала к месту возможного нахождения шахтеров. Слюсарь в своем Telegram-канале подчеркнул, что связи с пропавшими шахтерами пока нет, но воздух продолжает поступать в забой.
Он добавил, что на месте работает первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко. Ему поручено координировать работу всех служб.
Обвал породы в шахте «Садкинская» в Ростовской области произошел 15 апреля. На момент обрушения в забое находилось около 75 работников, их подняли на поверхность. Горные спасатели приступили к работам по эвакуации двух горняков, которые остались под завалами.