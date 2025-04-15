ВСУ потеряли за сутки до 200 боевиков в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 200 боевиков в Курской области за сутки. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей», — указано в сообщении.
Кроме того, российская армия поразила две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также два артиллерийских орудия и миномет противника.
В ведомстве добавили, что группировка войск «Север» в ходе наступательных действий уничтожила несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в приграничье Курской области.
В этот же день Вооруженные силы (ВС) России уничтожили живую силу украинской армии на сумском направлении. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».