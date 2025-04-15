Польша намерена зарабатывать на Украине, а не «наивно проявлять солидарность». Об этом 14 апреля заявил польский премьер-министр Дональд Туск на Европейском форуме новых идей.

«Не будет так, что Польша проявляет солидарность, а другие зарабатывают деньги, например, на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и будем на этом зарабатывать», — подчеркнул Туск.

Он также заявил, что Польша должна «безжалостно и эгоистично» заботиться об интересах польских предпринимателей. Туск подчеркнул, что его не смущает тот факт, что некоторые называют такой подход экономической диктатурой.

Польский министр по делам Евросоюза (ЕС) Адам Шлапка 10 апреля сообщил, что ЕС принял окончательное решение не продлевать торговые льготы для Украины, которые истекают в июне. Он подчеркнул, что страны объединения вернутся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной.

В этот же день кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отмена торговых льгот со стороны ЕС ускорит экономический коллапс на Украине. Он отметил, что украинская экономика, включая сельское хозяйство и промышленность, существует только за счет внешнего финансирования.