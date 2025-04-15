Режиссер фильма «Гонки по вертикали» Александр Муратов умер в 89 лет
За неделю до своего 90-летнего юбилея ушел из жизни советский и украинский режиссер Александр Муратов. Об этом 14 апреля сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.
«Сегодня, 14 апреля, утром небеса раскрылись для Александра Муратова», — говорится на странице объединения в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Муратов родился в 1935 году в Харькове. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1959 году. Режиссер принимал участие в съемках таких кинокартин, как «Наш честный хлеб», «Авдотья Павловна», «Гонки по вертикали», «Весенний дождь», «Старая крепость», «Любаша», «Золотая цепь» и другие.